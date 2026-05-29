新潟市西区の住宅で、2か月以上にわたり、父親とみられる男性の遺体を放置した疑いで、55歳の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区青山の無職、渡邊栄雄容疑者（55）です。渡邊容疑者はことし3月上旬ごろ、70代くらいの男性が自宅で死亡しているのを認識しながら、2か月以上にわたり遺体を放置した疑いがもたれています。男性の関係者から「連絡が取れない」と相談を受けた警察が、きのう、渡邊容疑者