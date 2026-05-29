岡山市は20代の男性が腸チフスに感染していると発表しました。 岡山市によりますと、20代の男性は先月（4月）10日、南アジア地域から入国。発熱や全身の倦怠感が改善されないため、今月22日に岡山市の病院に入院し、検査したところ、今月26日、腸チフス菌が確認されたということです。 男性は29日正午現在、入院中で、症状は継続していて、感染源は不明だということです。岡山市は、接触者がいるかどうか調査しています。 岡山