ハンドボール、リーグHで女子のレギュラーシーズンを1位で締めくくり、プレーオフに進出する香川銀行GiraSol kagawaの壮行会がきのう(28日)、行われました。 【写真を見る】「プレーオフで絶対優勝」ハンドボール女子・香川銀行GiraSol kagawa初のリーグ優勝に向け壮行会 「香川シラソル！ド・ド・ド・ドンドン」壮行会には、シラソルの選手や監督ら22人が出席しました。チ&#