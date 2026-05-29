夏の風物詩です。岡山市北区の百貨店できのう（28日）ビアガーデンの営業が始まりました。 【写真を見る】夏の風物詩・ビアガーデン始まる世界各地のグルメなど約30種類の料理や贅沢な厚切りの肉など岡山高島屋で9月20日まで 「乾杯」「おいしい」岡山高島屋の屋上できのうから始まったビアガーデンです。2つのプランがあり、時間無制限で食べ飲み放題のバイキングプランは、世界各地のグルメなど約30種類