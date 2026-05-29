先月（4月）開催された日本拳法全国少年大会で優勝した総社市の小・中学生が、岡山県庁に報告に訪れました。 【写真を見る】「中学校3年生までは負け無しで全部の大会を総なめに」日本拳法全国少年大会で優勝した小・中学生が伊原木知事に報告【岡山】 岡山県庁を訪れたのは、日本拳法岡山総社道場に所属する選手3人です。3人は先月、大阪で行われた全国少年大会の個人戦で優勝していて、伊原木知事に優勝の喜びや今後の抱負など