２９日前引けの日経平均株価は前日比１２０３円４５銭高の６万５８９６円５７銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億２２７万株、売買代金概算は４兆８９４４億円。値上がり銘柄数は１２１６、値下がり銘柄数は３１８、変わらずは３０銘柄だった。 日経平均株価は大幅反発。米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まり、前日の米株式市場ではＮＹダウなど主要３指数が最高値を更新した。これを受け、日経平均株価も値