NHK連続テレビ小説『風、薫る』第9週「看病婦とアメ」では、りん（見上愛）とフユ（猫背椿）をはじめ、看護婦と看病婦のわだかまりが少しずつ解けていく。不愉快で腹が立つ言動が目立った看病婦にもそれぞれの暮らしや事情、秘めた思いがある。いうなれば、りんと直美（上坂樹里）が康介（じろう）を看ることが、フユに寄り添うということに繋がっていた。 参考：『風、薫る』フユの偽らざる思い『あんぱん』『虎に翼』にも登