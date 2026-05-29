おとといから鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた男性の行方がわからなくなっている件で、けさも早くから捜索が行われていますが男性の発見には至っていません。 【写真を見る】わらび採り中に遭難の男性はいまだ発見されずけさも早くから捜索行方不明から2日県内では山菜採り中のクマ被害が3件発生で心配も（山形・鶴岡市） 警察によりますと行方がわからなくなっているのは遊佐町豊岡に住む農業の男性（７８）で