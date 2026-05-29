山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は前週から値下がりし１７６円１０銭でした。 【写真を見る】最新のレギュラーガソリン価格は176.1円前週からは値下がりも、来週からは小幅な値上がりか（山形） 来週からは小幅な値上がりが予想されています。 資源エネルギー庁によりますと、今月２５日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円１０銭で、前の週より２０銭値下がりし