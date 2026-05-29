開催：2026.5.29 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 1 - 5 [アストロズ] MLBの試合が29日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。 1回表、1番 ジェレミ－・ペーニ