気象庁によりますと、きょうから31日ごろまで日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる?黄砂シミュレーション今後の全国の天気も きょうは中国・四国・九州の広い地域に影響があるとみられています。いつどこに飛んでくるかは画像の通りです。 ■きょうは中国・四国・九州に飛来か ■あすの飛来予想（30日） ■日本列島への影響は弱まる見込み（31日） ※画像は気象庁よ