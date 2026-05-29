今年１月、山形県米沢市でカッターナイフで切りつけられたなどとウソの通報をして、警察官の業務を妨害したとして逮捕された３１歳の男が起訴されました。 偽計業務妨害の罪で在宅起訴されたのは、米沢市の理学療法士の男（３１）です。 起訴状などによりますと、男は今年１月、米沢市内の空き家敷地内で１１０番通報し、「カッターのようなもので切りつけられた。犯人はすぐに逃げていった」などとウソを言って警察