入社して早々に退職代行を使う若手社員は、どんな心理状態なのでしょうか？採用面接や入社直後に職場で上司・先輩が気を付けたい言動について、事例を基に解説します。（特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所土井裕介）入社初日やGW明け、現場配属直後の退職も珍しくない時代に「入社したばかりの社員について、退職代行から連絡が来ました……」ほんの数年前なら信じられなかった言葉ですが、いまや珍しい話ではなくな