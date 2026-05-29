川崎フロンターレは５月29日、クラブが管理する「肖像・意匠／商標他」の無断使用と思われる事象について、公式サイトで注意喚起を行なった。クラブは、「川崎フロンターレで管理する肖像・意匠／商標他」について、「自己の私的使用目的を除き、川崎フロンターレの許可なく使用することは禁止」していると改めて説明。対象として、練習風景やイベント時の選手・監督らの肖像、クラブのロゴやエンブレム、さらに選手の似顔絵や