自国のリーグは最高峰のプレミアリーグだけに、イングランド代表候補は数えきれないほどいる。５月22日に発表されたW杯メンバーを巡る議論は尽きない。わずか２か月とはいえ、イングランド代表で監督を務めた経験を持つサム・アラダイス氏は、トーマス・トゥヘル現監督のDFの選考に疑問を感じているようだ。英紙『Mirror』によれば、“ビッグ・サム”の愛称で知られる71歳は、ハリー・マグワイアとルーク・ショー（いずれも