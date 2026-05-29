【写真】大人な雰囲気が感じられるノースリーブのトレンチワンピ姿の山下美月 山下美月のSTAFF公式Xが更新され、グレーのワンピース姿のショットが公開された。 ■エレガントな“大人”な雰囲気漂うトレンチワンピース姿の山下美月 5月28日に放送されたNHK総合『午後LIVE ニュースーン』への出演告知と共に投稿したのは、美しいデコルテのラインと華奢な二の腕が際立つダー