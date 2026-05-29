【その他の画像・動画等を元記事で観る】 X JAPANのこれまでYouTubeで未公開だった過去曲のMVが順次公開されることが決定。 第1弾として、1989年6月10日に行われた日比谷野外音楽堂のLIVE映像の「紅」と「X」が公開となった。 ■アルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューした後に行われた、初期X（X JAPAN）のライブを観ることができる貴重映像 映像は、同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャー