【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子のニューアルバム『ND5』（6月17日リリース/5は5乗が正式表記）に収録されるリード曲「Celebrate」が、5月29日に先行配信スタート。同日19時28分より、MVプレミア公開が決定した。 ■あらたな旅へと向かっていくなにわ男子を描くMV 「Celebrate」は、夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝