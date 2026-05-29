写真＆動画：ミセス大森元貴“ため息が出るほど美しい”ショット（全7投稿） 唯一無二の歌声と表現力で魅了するMrs. GREEN APPLEの大森元貴。ステージで見せる圧巻のパフォーマンスはもちろん、SNSに投稿されるビジュアルもたびたび注目を集めている。思わず見惚れてしまう、美しさが反響を呼んだショットを厳選して紹介する。 ■ビッグリボン衣装とアンニュイな表情に視線集中 「風と町」のMVオフショットとし