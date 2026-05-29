日経225先物は11時30分時点、前日比1450円高の6万6010円（+2.24％）前後で推移。寄り付きは6万5730円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5745円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。寄り付き直後につけた6万5570円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて6万6060円まで買われた。ただ、6万6000円水準では利益確定に伴うロング解消の動きもあって強弱感が対立しており、終盤にかけては6万5800円～6万6000