29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1360円高の6万6080円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5896.57円に対しては183.43円高。出来高は2万544枚となっている。 TOPIX先物期近は3961.5ポイントと前日比57.5ポイント高、現物終値比8.02ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66080 +13