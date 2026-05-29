米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』は28日（日本時間29日）、今季のア・リーグ新人王について議論を交わした。出演者たちはホワイトソックスの村上宗隆内野手を最有力候補に挙げ、「すでに決着がついているかもしれない」と言及。ライバルの一人、同地区タイガースの21歳ケビン・マクゴニグル内野手との比較もされたが、大差がついていると結論付けた。 ■元ホワイトソックス、ピアジンスキー