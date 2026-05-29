5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが29日、東京・マルニ表参道『MARNI BLOOMS POP IN』に来店。今回の来日で食べた日本の食べ物を明かした。【写真】表参道が騒然…！透明感あふれるボムギュの来店シーン現在、スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』のため来日しているBEOMGYU。日本滞在中に食べたものを問われると、日本語で「明太クリームうどん！おいしかったです！」とサムズアップしながら明かし