椎名林檎が、2013年に開催した『神山町大会』（東京公演のみ）以来、13年ぶりに『党大会』をタイトルに掲げたツアー『椎名林檎党大会令和八年列島巡回』。音響に定評のある会場を選りすぐり、8ヶ所18公演が行われた同ツアーの千秋楽公演のオフィシャルライブレポートが到着した。【ライブ写真】『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』での椎名林檎のライブショット■オフィシャルライブレポート椎名林檎が2026年3月17日から5月28日にか