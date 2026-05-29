俳優・歌手の斉藤由貴が、フルオーケストラによるコンサートツアー『billboard classics 斉藤由貴 Premium Orchestra Concert 〜produced by 武部聡志』を開催することを発表した。【ライブ写真多数】36年ぶりの全国ツアーを開催！ステージで魅了する斉藤由貴同公演は、薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤が