２０２５年に実施された国勢調査の速報値が発表され、札幌市が初めて人口減少に転じました。道内の総人口は５００万人を下回り、減少数・減少率ともに過去最大となっています。国勢調査の速報値で、札幌市の人口は２０２５年１０月１日時点で１９６万４０３４人となり、前回から９３６１人減少しました。札幌市の人口が減少に転じたのは１９２０年の調査開始以来、初めてです。区別ではこの５年間で中央区、豊平区、西区で増加した