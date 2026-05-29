「あのー、私こんなの頼んでないんですけど？」空になったお皿を前に、どこか糾弾するような眼差しでカメラを見つめてくるワンちゃん。よく見てみるとお皿は空っぽではなく……。ご飯に混ぜ込まれた“たった1錠”の薬を残した、器用すぎるワンちゃんが話題です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほど飼い主さんがXに投稿したのは、ゴールデンレトリバー・ゆずちゃんの食後の姿をとらえた1枚。お腹い