純烈の弟分グループ・モナキが、バズり中のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をより大胆に、よりド派手に、よりハイパーにリアレンジした「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど＜＜HYPER TSUKKOMI ENERGY VIBES＞＞」をTikTokで先行配信した。【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショット同曲は7月29日にリリースされる「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Dタイプのカッ