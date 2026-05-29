夏の海水浴シーズンを前に五島市で県や保健所による水質調査が行われました。 日本の「快水浴場百選」にも選ばれている五島市の高浜海水浴場。 水質調査はシーズン中来場者が5000人を超える海水浴場が対象で、県と保健所の職員が海に入り、水温や油膜の有無を確認した後、海水を採取して大腸菌などの検査を行いました。 （県五島保健所 冨永 勇太さん） 「非常に透明感があってきれいな