9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』が、きょう29日午後7時から2時間スペシャルで放送される。今回は「東京それスノコレクション」第7弾で、ユニクロ商品を用いた「明日真似したくなる初夏の親子お出かけコーデ」に挑むほか、一時帰国中の目黒蓮の私服を抜き打ちチェックする。【写真】これ私服？黒のトップスからのぞく襟元がオシャレな長髪の目黒蓮大型ファッションショー