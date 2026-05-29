2026年5月27日、シンガポールメディアの聯合早報は、セルビアが欧州で初めて中国製戦闘機J-10CE導入を検討しており、北大西洋条約機構（NATO）や欧州連合（EU）への強いけん制になると報じた。記事は、セルビアのブチッチ大統領が24日から5日間の日程で国賓として訪中し、習近平（シー・ジンピン）国家主席から「友誼勲章」を授与されたと伝えた。その上で、セルビアが中国製第4．5世代戦闘機J-10CEの導入を検討している可能性も浮