ロッテは、映画「スター・ウォーズ」デザインのウエハースチョコ「スターウォーズ/ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」を、2026年6月2日に静岡県を含む東日本先行で発売する。景品シールは全24種5月22日の「スター・ウォーズ」映画公開に合わせ、約10年ぶりに同作デザインのビックリマンチョコが登場するという。景品シールは全24種をラインアップ。映画で活躍する「マンダロリアン」や「グローグー」などのキャラ