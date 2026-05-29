7人組グループ・なにわ男子によるニューアルバム『ND5』（6月17日発売）に収録されている、リード曲「Celebrate」がきょう29日に先行配信スタートした。【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら「Celebrate」は夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンの皆さんへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲に仕上がっている