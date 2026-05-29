きょう29日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、桂二葉探偵が「蔵から出せなくなった超巨大桶」を調査する。【動画】「爽やかが売り」『ナイトスクープ』初登場で自己紹介する北村一輝依頼人は、奈良県橿原市でお酢の製造会社を営んでいる男性。江戸時代前期より酢を作り始め、現在も昔ながらのやり方で、木の桶を使って発酵させた酢の製造をしているそう。会社の敷地内には