縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」に、新作『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』『パパはトップスター!? 〜未婚シンママの秘密〜』『理想の家族を捨てるまで』が加わる。『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』(5月20日配信開始)は、孤独なエリート社長・黒澤森（中島健）と、不思議な力を持つものの「金運ゼロ」のちびっ子陰陽師・陽菜（月野未羚）という異色のコンビが、家族の絆を織りなしていくファンタ