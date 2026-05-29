俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（公開中）が、「大ヒット“開店”御礼」として、撮影の裏側を収めた特別映像を公式YouTubeで初公開した。【動画】和気あいあいとした撮影現場が映し出された『正直不動産』NG集＆未公開シーン客と業者の情報格差にスポットを当て、不動産業界の闇に切り込んだ同作品。ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマ