5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが29日、東京・マルニ表参道『MARNI BLOOMS POP IN』に来店した。【写真】表参道が騒然…！透明感あふれるボムギュの来店シーンBEOMGYUは、透明感あふれるビジュアルで来店。沿道のファンに手を振る場面もあった。あまりの美しさにファンからも「きれい…」と声が漏れていた。この日の衣装について「このベストがポイントです！」と日本語でアピール。店内を見渡すと、「（韓国