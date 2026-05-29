◇NBA西プレーオフ決勝・第6戦スパーズ118−91サンダー（2026年5月28日フロスト・バンク・センター）NBAスパーズは、28日（日本時間29日）に西プレーオフ（PO）決勝・第6戦でサンダーと対戦。前半からのリードを守り切って勝利した。NBAファイナル進出へ逆王手をかけた。前回の第5戦では、第3Q序盤に最大20点リードを許しながらも猛追した。しかし最終Qの勝負所でジャレット・マケインとアレックス・カルーソに3Pシュー