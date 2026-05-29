トヨタ自動車が、２０２７年半ばに発売を予定していた次世代の電気自動車（ＥＶ）の開発を中止することが分かった。世界的なＥＶ需要の鈍化が影響したとみられる。次世代ＥＶ向けの全固体電池や、アルミ部品を一体成型する「ギガキャスト」など先端技術の開発は継続する。開発を中止するのは、高級車ブランド「レクサス」の「ＬＦ―ＺＣ」。２３年１０月に試作車が公開され、当時の一般的なＥＶの航続距離が５００キロ・メート