メッシ（ゲッティ＝共同）アルゼンチン・サッカー協会は28日、連覇が懸かるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表し、FWメッシ（マイアミ）が選ばれた。大会中に39歳の誕生日を迎えるメッシは、出場すれば史上最多6大会連続のW杯となる。前回カタール大会で優勝に貢献したFWアルバレス（アトレチコ・マドリード）やMFフェルナンデス（チェルシー）、GKのE・マルティネス（アストンビラ）も名を連ねた