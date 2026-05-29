詐欺の罪に問われ、逆転無罪が確定した名古屋市の男性が、検察官が証拠を隠し有罪になったなどと国家賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は国に110万円の賠償を命じました。 【写真を見る】｢検察官が“LINE履歴の証拠”を隠した｣と主張した無罪男性の訴え 名古屋地裁が国に110万円の賠償を命じる 名古屋市に住む元コンサルティング会社の社長の男性（63）は、3000万円の融資をだまし取った詐欺の罪で2019年に起訴されました。2021年