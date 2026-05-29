兵庫県たつの市で親子2人が殺害された事件で、指名手配されている男が最後に確認された橋の周辺に、数日間にわたり滞在していた可能性があることが分かりました。兵庫県たつの市の住宅で、母親の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件では、警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者を、千尋さんに対する殺人の疑いで全国に指名手配しています。警察は、現場から南へおよそ2キロ離れた橋の下で今月20日に撮影された画像を公開し