今年度補正予算案の審議について、自民党と中道改革連合の国対委員長が29日午前、国会内で会談し、衆議院と参議院で1日ずつ審議を行うことで合意しました。補正予算案は、3日に国会に提出され、衆議院と参議院の本会議で片山財務相による財政演説と質疑が行われます。4日に衆議院、5日に参議院で、それぞれ7時間の審議が行われ、5日に成立する見通しです。審議日程をめぐっては、与党側が「できるだけ早い時期の成立・執行が必要だ