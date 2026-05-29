ESPN番組に出演米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。今季の防御率は驚異の0.82。通算251勝左腕のCC・サバシア氏は、それでもサイ・ヤング賞（CY賞）の最有力ではないと持論を展開している。米スポーツ専門局「ESPN」の番組に出演したサバシア氏。ナ・リーグのCY賞争い