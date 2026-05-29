BMとRed Hatは5月28日、オープンソースソフトウェア(OSS)のセキュリティ強化を目的とした新プロジェクト「Project Lightwell」を発表した。総投資額は50億ドル(約7700億円)で、2万人超のエンジニアをAIと組み合わせて展開する。Project Lightwellの中核となるのは、信頼性の高いエンタープライズ・クリアリングハウス(OSSセキュリティの集中受付・処理基盤)よ、グローバルなエンジニアチームを組み合わせ、大規模に脆弱性を特定・