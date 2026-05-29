【Zoff｜名探偵コナン】 受注期間：6月1日11時～6月30日 インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、アニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜名探偵コナン」の受注受付を6月1日11時より開始する。 アニメの放送開始から30周年を迎えた「名探偵コナン」とZoffがコラボ。今回は江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、服部平次、