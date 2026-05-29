5月29日公開 ゲオホールディングスは6月1日から6月30日までの期間に新規出店する店舗の情報を公開した。新たに「セカンドストリート」9店舗、「ラックラック」1店舗、「カプセル楽局」3店舗の合計13店舗がオープンする。 「セカンドストリート」は衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾雑貨、生活雑貨・家具・家電・趣味用品・スポーツ用品・キッズ用品など、生