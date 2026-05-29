キリンビールは5月27日、「2026年下期 ビール成長戦略発表会」を開催し、10月に予定される酒税一本化を見据えた下期戦略を発表した。フラッグシップブランド「キリン一番搾り生ビール」のリニューアルに加え、「本麒麟」を麦100%の生ビールへ刷新。多様化するビールニーズに対応しながら、ビール市場の活性化を目指す戦略を打ち出した。キリンビール マーケティング部 ビール類カテゴリー戦略担当 カテゴリーマネージャー 木村正一