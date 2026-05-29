YouTubeで１万回再生を突破し話題になっているのは、大好きだったおこた（炬燵）を片づけられてしまった猫達の様子です。おこたを撤去された猫ちゃんが、広くなった部屋で大暴走！？多頭飼いならではの賑やかなドタバタ劇にコメント欄には「荒ぶる猫可愛いｗ」「ジャンプ力、凄まじいｗ」と爆笑の声が殺到中です。 【動画：『コタツを愛してやまない猫』→片付けようとしたら、全然離れなくて…『微笑ましい展開』】 おこた愛