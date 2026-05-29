息子さんが、寝ているお母さんとお父さんに突然のサプライズ。洗濯ネットに入った小さな訪問者に、ふたりの反応は…？ほっこりする家族のやり取りを収めた動画は、記事執筆時点で475万再生を突破。「戸惑いと、嬉しい可愛いの狭間♡」「優しい息子さんですね」との声が上がっています。 【動画：夜中に突然、『子猫を連れてきた息子』→家族の反応が…温かい気持ちになる『サプライズの瞬間』】 夜中の枕元でサプライズ